النائب العام يشيد بتشكيل اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة

غزة- الرأي

أشاد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بتشكيل اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة، وأهمية استنهاضها وتفعيل مهامها وتحديد مسارات العمل فيها، بالإضافة الى تعزيز وتأهيل الكوادر العاملة في إطار الأمن والسلامة، وتصويب أوضاع المحطات والمنشآت الخطرة وفق معايير الأمن والسلامة.

جاء ذلك، خلال استقبل النائب العام في مكتبه، اللواء محمود ابو وطفة، رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة، وأعضاء اللجنة، م. سعيد عمار الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الحكم المحلي، المقدم د. م. محمد المغير مدير إدارة الامن والسلامة في جهاز الدفاع المدني، م. إياد الشوربجي مدير عام الإدارة العامة للبترول، م. ماهر أبو رية مدير عام حماية العمل بوزارة العمل. وذلك بحضور مدير نيابة المؤسسات المستشار مؤنس حمودة ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد.

واستمع النائب العام إلى شرح تفصيلي حول نشأة اللجنة ومهامها وطبيعة عملها وصلاحياتها في توصيف واقع الأمن والسلامة في المنشآت والمهن الخطرة، ورسم السياسات والأنظمة التي من شأنها تحقيق معايير والأمن والسلامة والصحة المهنية وما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في سبيل تحقيق اهدافها بتحقيق الأمن والسلامة.

وأكد على دعم وإسناد النيابة العامة لإجراءات وقرارات اللجنة الرئيسية، وتفعيل أي شكوى متعلقة بالاخلال بالأمن والسلامة العامة، والتي تتولاعا نيابة المؤسسات ومكافحة الفساد.



بدوره، أوضح اللواء أبو وطفة أن اللجنة أثناء قيامها بمهامها تبين لها وجود خلل في مواصفات وإجراءات الأمن والسلامة في كثير من المنشآت والمحطات، ووجود خلل في تصميم المحطات والصهاريج وخزانات الوقود، والسيارات، كما يوجد خلل في أماكن تواجدها وقربها من المناطق السكنية.

كما أشارت رئيس اللجنة الى أن هناك مقاومة من أصحاب المنشآت والحرف الخطرة للتغيير، لما لذلك من تبعات تكلفة والتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين الخاصة بعمل المنشآت والحرف الخطرة .