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بالصور| كيف سيكون أول مطار في العالم للسيارات الطائرة!

02 شباط / فبراير 2021 07:46

كيف سيكون أول مطار في العالم للسيارات الطائرة!
كيف سيكون أول مطار في العالم للسيارات الطائرة!

كشفت شركة "إيربان إير بورت"، وشركة "هيونداي"، عن أول مطار متنقل في العالم للسيارات الطائرة بميزات استثنائية

وسيتم افتتاحه في نوفمبر من هذا العام في مقاطعة ويست ميدلاندز البريطانية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً غير مسبوق؛ نظراً إلى أنه الأول من نوعه.

وأصبحت السيارات الطائرة، وسيارات الأجرة الجوية، وطائرات التوصيل من دون طيار ذاتية القيادة، قريبة من الوصول إلى أجواء عديد من الدول.

وقد تتجه إلى مدينة كوفنتري البريطانية قبل أي مكان آخر.

 

ويأتي ذلك بعدما كشفت الشركة البريطانية "إيربان إير بورت" وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات عن خطط لتنفيذ أول مطار متنقل في العالم لهذه المركبات يقع في قلب مقاطعة ويست ميدلاندز البريطانية، ومن المقرر أن يكتمل بحلول نوفمبر المقبل.

ويطلق على المطار اسم "إير وان"، ويمكن تثبيته في غضون أيام، وقد يصبح أصغر مطار على الإطلاق، حيث تم تصميمه بأبعاد مدمجة للغاية.

بحيث يمكن تنفيذه في البلدات والمدن للسماح لسيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار بالهبوط وشحن بطارياتها فيه.

 

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