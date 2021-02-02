تعرف على 10 أطعمة تنقي البشرة وتساهم في تببيضها

تساعد بعض الأطعمة في تنقية البشرة كما يتمتع بعضها الآخر بمفعول مبيّض للجلد. تعرفي فيما يلي على أبرز هذه الأطعمة وعلى الأسباب الكامنة وراء دورها الفعال في مجال تعزيز النضارة والإشراق.

1- عصير البرتقال

إن غنى هذا العصير الطبيعي بالفيتامين C يجعله مضاداً فعالاً للأكسدة. وهو يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين. يحتوي عصير الليمون على مواد طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

2- الشمندر

يتميز بغناه بالفيتامينات من فئات A، وB، وC بالإضافة إلى البوتاسيوم، والمغنيزيوم، والفوسفور. وهو يساهم في تفتيح لون البشرة لدى استهلاكه بانتظام في العصائر والسلطات.

3- العنب الأحمر

تُعرف هذه الفاكهة بغناها بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب. وهي تساعد لدى استهلاكها بانتظام في علاج حب الشباب وسواه من مشاكل البشرة كالإكزيما والصدفية. يتمتع العنب أيضاً بمفعول منقي للبشرة ومعزز لنضارتها وصفائها.

4- التفاح

يتميز التفاح بغناه بالكولاجين الذي يساهم في ترطيب البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى تعزيز نضارتها. لذلك يُنصح بإدراج هذه الفاكهة بشكل يومي في النظام الغذائي نظراً لفوائدها في مجال الحفاظ على صفاء البشرة وإشراقها.

5- الخرشوف

يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وهو يدخل في تركيبة العديد من الكريمات التجميلية. يساهم استهلاك هذا النوع من الخضار بشكل دوري في تعزيز حيوية البشرة والحفاظ على نضارتها.

6- البابايا

تحتوي هذه الفاكهة على أنزيم "الباباين" الذي يجدد البشرة ويعزز نضارتها، كما لأن غناها بمضادات الأكسدة يساعد على محاربة الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة.

7- الموز

يتميز بغناه بالفيتامينات من فئات A وB وE وبمفعول على البشرة يشبه إلى حد كبير مفعول البوتوكس الطبيعي، كونه يحافظ على اكتناز البشرة ويحميها من التجاعيد. يتمتع الموز أيضاً بمفعول مفتح للبشرة ومعزز لنضارتها مما يجعله من أهم الأطعمة المعززة للجمال.

8- الطماطم

هي مبيّض طبيعي للبشرة نظراً لمفعولها المضاد للأكسدة والحامي من أشعة الشمس، كما أنها غنية بالفيتامينات من فئتي A وC التي تعزز نضارة البشرة، وصفاءها، وإشراقها.

9- الملفوف الأحمر

يحتوي على مكونات نباتية تحارب التجاعيد، كما أنه غني بنسب مرتفعة من الفيتامين C ولذلك فهو فعال جداً في تبييض البشرة وتنقيتها من السموم.

10- الشوكولاتة الداكنة

يتميز بغناه بالبوليفينولات والفلافونويدات التي تتمتع بمفعول مضاد للأكسدة. وهذا ما يجعل الشوكولاتة تتمتع بمفعول مفتح للبشرة ومعزز لنضارتها بالإضافة إلى مفعولها المعدل للمزاج. يكفي استهلاك 10 غرامات منها بشكل يومي دون الخوف من أي زيادة في الوزن.