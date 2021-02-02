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أجواء دافئة والبحر خفيف ارتفاع الموج

02 شباط / فبراير 2021 08:30

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا وبارداً، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا الى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الجنوبية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد، الخميس المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو، يوم الجمعة، غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً الى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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