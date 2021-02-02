وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية أجواء دافئة والبحر خفيف ارتفاع الموج وكالة الرأي الفلسطينية قيود السفر الجديدة في ألمانيا تهدد إقامة مباراة لايبزيغ وليفربول وكالة الرأي الفلسطينية فيفا يعلن قائمة الدحيل القطري لمونديال الأندية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتسلح بحماس ميسي أمام غرناطة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة وكالة الرأي الفلسطينية أكبر مغناطيس في العالم.. تفاصيل مشروع عملاق بدأته فرنسا قبل 35 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على 10 أطعمة تنقي البشرة وتساهم في تببيضها وكالة الرأي الفلسطينية مزيد من متاجر Amazon Go تحصل على نظام الدفع بدون لمس وكالة الرأي الفلسطينية هل تعيد آبل الماسح الضوئى لبصمات اليد فى هاتفها الجديد؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة

02 شباط / فبراير 2021 09:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت الشبان وسام أبو الصقر وعطا خطاب، وكانت اعتقلت الشابين ضياء فروخ ونسيم عودة من بلدة بيتونيا غربا في ساعات مساء أمس.

وفي قرية كفر مالك شرق رام الله اعتقل الجنود الشاب فادي عمرة بعد مداهمة منزله والعبث بالمحتويات.

وفي مخيم بلاطة قرب نابلس داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين واعتقلوا الشبان أحمد ناصر حشاش وصالح أبو عصب وأحمد رياض حشاش، كما اعتقلوا الشاب أحمد القصراوي من مخيم جنين.

وفي السياق ذاته، داهم الجنود بلدة طمون قرب طوباس واعتقلوا الشيخ منور بشارات ونجله حارث، كما تم اعتقال الشاب محمود قطمير من قلقيلية والفتى الجريح محمد الأسعد من سلفيت والذي كان أصيب مؤخرا برصاص الاحتلال.

وفي بلدة تفوح غرب الخليل اعتقل الجنود الشبان غسان ارزيقات وصهيب ارزيقات ويوسف ارزيقات، فيما تم اعتقال الفتى محمد الجيار من بلدة العيسوية شرق القدس صباح اليوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟