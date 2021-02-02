الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت الشبان وسام أبو الصقر وعطا خطاب، وكانت اعتقلت الشابين ضياء فروخ ونسيم عودة من بلدة بيتونيا غربا في ساعات مساء أمس.

وفي قرية كفر مالك شرق رام الله اعتقل الجنود الشاب فادي عمرة بعد مداهمة منزله والعبث بالمحتويات.

وفي مخيم بلاطة قرب نابلس داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين واعتقلوا الشبان أحمد ناصر حشاش وصالح أبو عصب وأحمد رياض حشاش، كما اعتقلوا الشاب أحمد القصراوي من مخيم جنين.

وفي السياق ذاته، داهم الجنود بلدة طمون قرب طوباس واعتقلوا الشيخ منور بشارات ونجله حارث، كما تم اعتقال الشاب محمود قطمير من قلقيلية والفتى الجريح محمد الأسعد من سلفيت والذي كان أصيب مؤخرا برصاص الاحتلال.

وفي بلدة تفوح غرب الخليل اعتقل الجنود الشبان غسان ارزيقات وصهيب ارزيقات ويوسف ارزيقات، فيما تم اعتقال الفتى محمد الجيار من بلدة العيسوية شرق القدس صباح اليوم.