وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الصحة دعمت مستشفياتها بأجهزة مستحدثة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يكرم عائلة الطبيبين الفقيدين مجدي عياد و محمود بصل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" و"منتدى الأمة" يختتمان مسابقة "موهبتك من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2753) الثلاثاء 2/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تعلن الفئات المستفيدة من صرف المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح لليوم الثاني استثنائيًا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية أجواء دافئة والبحر خفيف ارتفاع الموج
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق بـ 221قضية وتوقف 62 متهمًا

02 شباط / فبراير 2021 09:47

النيابة العامة تحقق بـ 221قضية وتوقف 62 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ 221قضية وتوقف 62 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 221  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع.

ووفقاً لموجز1 فراير 2021 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الاثنين، في 17 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 204  قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 62 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت على استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟