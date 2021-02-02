حالة وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1970 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 280 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 51670 إصابة بينها 4248 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 46899 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 523 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 50.