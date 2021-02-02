الاحتلال يعتقل" 415" مواطناً خلال يناير المنصرم

رام الله - الرأي:

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنه رصد (415) حالة اعتقال بينهم 43 طفلاً و6 نساء خلال شهر يناير من العام الجاري، فيما ارتقى محرر مقدسي بعد إصابته بمرض السرطان خلال فترة اعتقاله.

وأوضح المركز في تقرير شهري اليوم الثلاثاء، أن يناير شهد تصعيدا واضحاً من الاحتلال في عمليات الاعتقال، وخاصة من مدينة القدس التي شهدت 155 حالة اعتقال، تليها مدينة الخليل بواقع 70 حالة اعتقال، ومن مدينة جنين 50 حالة اعتقال، ومن رام الله 65 حالة اعتقال.

وأوضح أن قطاع غزة شهد 8 حالات اعتقال، 7 منها لشبان اقتربوا من الحدود الشرقية وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم، بينما اعتقل الاحتلال الشاب ولاء محمد الرفاعي من المغازي على معبر بيت حانون، خلال توجهه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية لزوجته التي تعاني من سرطان في الدماغ، وتم تحويله إلى سجن عسقلان للتحقيق.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال النائب محمد ماهر بدر 62 عاماً من الخليل بعد مداهمة منزله، رغم أنه يعاني من ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات، ويحتاج إلى أدوية خاصة ومتابعة طبية، مما رفع عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال إلى (10) نواب.