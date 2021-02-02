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تربية الوسطى تناقش إعداد بطاقات التعلم الذاتي لمبحث التكنولوجيا

02 شباط / فبراير 2021 01:30

تربية الوسطى تناقش إعداد بطاقات التعلم الذاتي لمبحث التكنولوجيا
تربية الوسطى تناقش إعداد بطاقات التعلم الذاتي لمبحث التكنولوجيا

الوسطى- الرأي

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً لعددٍ من معلمي مبحث التكنولوجيا، لمناقشة إعداد بطاقات التعلم الذاتي في مبحث التكنولوجيا للصف التاسع الأساسي بحضور مشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس ومعلمي المبحث.

 

المشرف التربوي عبد الرحيم يونس رحب بالمعلمين واشاد بجهودهم في التعليم الوجاهي ومن خلال الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد، وأضاف أن هناك جهود كبيرة يبذلها قسم الإشراف التربوي والمعلمين لإعداد بطاقات التعلم الذاتي للمباحث المختلفة ومنها مبحث التكنولوجيا، مبيناً أن هذه البطاقات تم إعدادها وفق قائمة معايير ترتبط بشكل كبير بمهارات المحتوى الدراسي.

 

وأوضح يونس بأنه تم تشكيل فرق ضمت نخبة من المعلمين المميزين ولجان المبحث لإعداد بطاقات التعلم الذاتي، و بيّن بأن قائمة المعايير التي تم إعداد هذه البطاقات بناء عليها ترتبط بمفردات ومهارات المحتوى، و ضرورة أن تحمل كل بطاقة عنوان بالمهارة و المفهوم مع تقديم المادة بشكل متسلسل يتوافق مع تسلسل موضوعات ودروس المنهاج الدراسي بحيث تكون جاذبة ومثيرة لدافعيتهم.

 

وتشتمل البطاقات على تدريبات متنوعة من حيث الشكل والتفكير وتتضمن إرشادات خاصة بأولياء الأمور و الطلبة.

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