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9 وفيات و513 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

02 شباط / فبراير 2021 02:37

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 حالات وفاة و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 4835 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس، وتعافي 502 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، ونابلس 1، وقطاع غزة 1".

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (31)، طولكرم (26)، بيت لحم (48)، سلفيت (22)، أريحا والأغوار (10)، نابلس (57)، الخليل (29)، رام الله والبيرة (110)، طوباس (13)، قلقيلية (5)، وجنين (19)"، وقطاع غزة (143).

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (0)، طولكرم (20)، بيت لحم (17)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (5)، نابلس (41)، الخليل (35)، رام الله والبيرة (68)، طوباس (11)، قلقيلية (6)، وجنين (15)"، وقطاع غزة (280(.

ولفتت الوزارة إلى وجود 54 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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