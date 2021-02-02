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تعليم شمال غزة تناقش دور معلمات التربية الرياضية

02 شباط / فبراير 2021 02:38

تعليم شمال غزة تناقش دور معلمات التربية الرياضية
تعليم شمال غزة تناقش دور معلمات التربية الرياضية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم الإشراف التربوي) اجتماعاً لمعلمات التربية الرياضية في مركز التدريب التابع للمديرية، وذلك لمناقشة دورهن في الإدارة المدرسية من حيث التنظيم والتوجيه وتحسين العمل المدرسي.

وافتتح الاجتماع، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، بحضور رئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، و أ. نعيم خضر، و د. رنان الأشقر، و أ. تيسير أبو عميرة.

ورحب أ. شهاب، بالحضور كافة، مشيداً بدور معلمات التربية الرياضية في العملية التعليمية.

وأكد أ. شهاب على دور معلمات التربية الرياضية في الإدارة المدرسية، من حيث التنظيم والتوجيه وتحسين العمل المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة للتفكير المشترك وتبادل الأفكار والخبرات، ووضع الخطط والبرامج، والتعرف على أحوال المدرسة وما يدور فيها.

من ناحيته، أكد أ. أبو ندى أن قسم الإشراف التربوي وهو يعقد هذا الاجتماع، فإنه يؤكد على مكانة ودور معلمي ومعلمات التربية الرياضية في العملية التعليمية، موضحاً أنهم بصدد إعداد خطة تطويرية وتدريبية تستهدف كافة المعلمين بما يتماشى مع تطورات الواقع التربوي الذي أفرزته جائحة "كورونا".

وشهد الاجتماع الذي إدارته المشرفة أبو فول العديد من النقاشات والمداخلات التي ساهمت في إثراء اللقاء والخروج بنتائج وتوصيات عملية تساهم في تفعيل معلمات التربية الرياضية في البيئة المدرسية.

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