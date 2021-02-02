الاحتلال يُزيل 40 "بسطة" قرب حاجز الجلمة شمال جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 40 بسطة لبيع الخضار والفواكه بالقرب من حاجز الجلمة شمال مدينة جنين الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال أزالت 40 بسطة ومعرشات بالقرب من الحاجز، بعد أن استولت على محتوياتها من خضار وفواكه وعربات وألواح من "الزينكو"، بذريعة قربها من الحاجز.

ذكرت أنه عرف من أصحاب تلك البسطات "محمد ورايق وعماد ومحمود وفايز شعبان، وأحمد زيدات، ووليد أبو زهو، ومازن نصار، وأحمد أبو حنانة، ومحمد أبو شهلة، ومحمد أبو جمهور، ومحمد العجاوي، ومحمد جرار".

ونقلت عن أصحاب البسطات أن خسائرهم تقدر بأكثر من 30 ألف شيقل جراء مصادرة الاحتلال لبضائعهم وتلف كميات كبيرة منها.