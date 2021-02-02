أسير يدخل الإنعاش بعد إصابته بـ"كورونا" في سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير خالد غيظان متواجد في غرفة الإنعاش على أجهزة التنفس الاصطناعي، عقب إصابته بفيروس "كورونا" داخل سجون الاحتلال.

وبينت أنه تم نُقل "غيظان" قبل أيام إلى عيادة سجن الرملة بعد تدهور وضعه الصحي، وهو الأسير الخامس الذي يتم نقله للمشفى إثر الإصابة بالفيروس.

وأوضحت أنه تم أخذ 50 عينة من أسرى سجن النقب أمس وتبين إصابة 17 أسيراً بـ"كورونا" ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 357 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بداية الجائحة.

وحول الأسير المريض حسين مسالمة، أشارت الهيئة أن وضعه صعب جداً، ولديه محكمة ستُعقد في السابع من الشهر الجاري، وسيتم تقديم التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.