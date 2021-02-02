إضافة 90 ألف ناخب جديد إلى السجل الفلسطيني للانتخابات

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، الثلاثاء، أن 90 ألف ناخب جديد، أضيفوا لسجل الناخبين، ليصل عدد الناخبين حتى اللحظة لمليونين و900 ألف.

وأشار "كحيل في تصريح صحفي، إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، وأن الحملة الإعلامية للجنة الخاصة بالانتخابات العامة، تتدحرج تصاعدياً نحو بدء التسجيل المقرر في العاشر من الشهر الجاري، وينتهي في السادس عشر من الشهر ذاته.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع كافة وسائل الإعلام لتضمين مواد خاصة بالانتخابات، كما فعلت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

وبين أن مراكز التسجيل ستقوم بدور التوعية أيضاً، حيث أنه بعد الانتهاء من التسجيل، سيتم تنقية سجل الناخبين بإزالة المتوفين، على أن يعرض هذا السجل على الفصائل، ومن ثم عرضه للنشر والاعتراض.

وكان 81.9% من أصحاب حق التسجيل، قد سجلوا بالفعل للانتخابات الفلسطينية 2021، وذلك حتى مساء أمس 122021.

وأطلقت لجنة الانتخابات المركزية خدمة خط مجاني للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021، عبر الرقم (1800300400) الذي يستقبل المكالمات يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً، من جميع شبكات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والمحمولة.

ويمكن لأي فلسطيني أو فلسطينية الاستعلام عن بياناتهم والتسجيل للانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية http://www.elections.ps.