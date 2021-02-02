الاتحاد الأوروبي يحذر "كوسوفو" من نقل سفارتها للقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

حذر الاتحاد الأوروبي جمهورية "كوسوفو" من نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة كنوع من أنواع التطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية "بيتر ستانو"، إن موقفهم واضح ويستند إلى قرار الأمم المتحدة، حيث يجب أن تكون جميع السفارات في "تل أبيب".

وأشار "ستانو"، إلى أن "كوسوفو" تخاطر بالمساس بهويتها الأوروبية بهذا القرار.

وكان وزير خارجية الاحتلال "غابي أشكنازي"، أعلن أمس، عن توقيع اتفاق مع "كوسوفو" لإبرام علاقات دبلوماسية بينهما، على أن تفتح "كوسوفو" سفارة لها في القدس.