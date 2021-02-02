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"العمادي" يلتقي مديريّ "أونروا" و"أوتشا" بمكتبه في غزة

02 شباط / فبراير 2021 06:25

جانب من لقاء العمادي بضيفيه
جانب من لقاء العمادي بضيفيه

غزة- الرأي:

التقى السفير القطري محمد العمادي، في مكتبة بمدينة غزة، الثلاثاء، كلاً من مدير عمليات "أونروا"، ماتياس شمالي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نويل تسيكوراس.

وناقش "العمادي" مع ضيفيه الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسبل التعاون المشترك، مؤكداً لهم مواصلة جهود دولة قطر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.

وتقدم بالشكر لهم على الجهود التي تبذلها كل من "أونروا" و"أوتشا" لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصياً بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.

وقد أكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن قبل أيام عن تقديد منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان قطاع غزة للعام الحالي.

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