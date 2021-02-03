وكالة الرأي الفلسطينية المصارع الفلسطيني ربيع خليل يواصل التحضير لآولمبياد طوكيو وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية اليوم وانخفاض ملموس غدًا وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الشجاعية يتلقى خسارته الثانية أمام أمواج الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية كأس اسبانيا: اوكامبوس يقود اشبيلية الى نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية كأس ايطاليا: يوفنتوس يضع قدمًا في النهائي بفوزه على انتر بثنائية رونالدو وكالة الرأي الفلسطينية كشف أثري جديد.. "مومياء مصرية" لسانها من "ذهب"! وكالة الرأي الفلسطينية توقيف ألماني يتلاعب بمسار الطائرات من راديو منزله! وكالة الرأي الفلسطينية هل ارتداء كمامتين يوفر حماية أكبر من كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية ما مدى فعالية جرعة واحدة من لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا فى بناء المناعة وكالة الرأي الفلسطينية 6 مشاكل صحية تؤدى لفقدان شعر الرموش وتساقطها
أخبار » عجائب وطرائف

توقيف ألماني يتلاعب بمسار الطائرات من راديو منزله!

03 شباط / فبراير 2021 08:02

توقيف ألماني يتلاعب بمسار الطائرات من راديو منزله!
توقيف ألماني يتلاعب بمسار الطائرات من راديو منزله!

أوقفت الشرطة الألمانية شاباً انتحل شخصية مسؤول طيران واستخدم جهاز راديو في منزله لتوجيه حركة سير الطائرات.
وتمكن البالغ من العمر 32 عاماً من إجراء اتصالات لاسلكية مع طائرات، من بينها طائرة مروحية تابعة للشرطة، وأجرى توجيهات مختلفة للتحكم في مسارات الحركة الجوية، وفق ما ذكر موقع يو إس نيوز.

وقالت الشرطة إن الشاب الذي لم يُذكر اسمه بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، جرى توقيفه يوم الخميس الماضي في منزله بمنطقة كوبينك شرق العاصمة برلين.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلى منزل المتهم بعد اتصاله بمروحية الشرطة التي تحركت إلى منطقة إقامته للوصول إلى مصدر توجيه حركة المرور الجوية بعيداً عن سلطات الطيران المدني.

وأثناء تفتيش منزله، عثرت الشرطة على جهازي راديو يبثان إشارات على الترددات اللازمة لإجراء الاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.

وذكرت الشرطة في بيان عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن الشاب أجرى اتصالات بطائرات ركاب وطائرات نقل على مدار الأشهر الستة الماضية، وأصدر توجيهات يحتمل أن تكون خطرة على مسارات الحركة الجوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟