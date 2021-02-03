توقيف ألماني يتلاعب بمسار الطائرات من راديو منزله!

أوقفت الشرطة الألمانية شاباً انتحل شخصية مسؤول طيران واستخدم جهاز راديو في منزله لتوجيه حركة سير الطائرات.

وتمكن البالغ من العمر 32 عاماً من إجراء اتصالات لاسلكية مع طائرات، من بينها طائرة مروحية تابعة للشرطة، وأجرى توجيهات مختلفة للتحكم في مسارات الحركة الجوية، وفق ما ذكر موقع يو إس نيوز.

وقالت الشرطة إن الشاب الذي لم يُذكر اسمه بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، جرى توقيفه يوم الخميس الماضي في منزله بمنطقة كوبينك شرق العاصمة برلين.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلى منزل المتهم بعد اتصاله بمروحية الشرطة التي تحركت إلى منطقة إقامته للوصول إلى مصدر توجيه حركة المرور الجوية بعيداً عن سلطات الطيران المدني.

وأثناء تفتيش منزله، عثرت الشرطة على جهازي راديو يبثان إشارات على الترددات اللازمة لإجراء الاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.

وذكرت الشرطة في بيان عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن الشاب أجرى اتصالات بطائرات ركاب وطائرات نقل على مدار الأشهر الستة الماضية، وأصدر توجيهات يحتمل أن تكون خطرة على مسارات الحركة الجوية.