الطقس: أجواء صافية اليوم وانخفاض ملموس غدًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى غائم وباردا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا السرعة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الإمطار خاصة فوق المناطق الجنوبية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.