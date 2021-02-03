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الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالقطاع

03 شباط / فبراير 2021 09:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها تجاه المزارعين والصيادين جنوب القطاع وشماله دون وقوع إصابات.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الرصاص الحي أطلقت وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.
 

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