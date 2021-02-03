3 وفيات و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد بعد إجراء 1952 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 285 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 51848

إصابة بينها 4138 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 46899 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 526 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 44.