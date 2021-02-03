سرقة أغطية المناهل.. خطر يهدد المواطنين وتكاليف شاقة للبلدية

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

يوماً بعد يوم، تزداد ظاهرة سرقة أغطية المناهل ومصافي الأمطار بغزة، حيث يعمد البعض الى نزعها وبيعها خردة مقابل ثمن بخس لا يتجاوز الخمسة شواكل، غير آبهين بالخطر الذي يترصد بصحة المواطنين خاصة الأطفال منهم.

ويتعثر الكثير من المشاة في تلك المناهل المكشوفة، فيما يقع الضرر الأكبر على السيارات المارة، الأمر الذي قد يسبب حوادث مرورية لا يحمد عقباها.

بلدية غزة من جهتها لم تألو أي جهد في إيجاد بديل لتلك الأغطية المسروقة، وتعويض النقص الحاد في أغطية مناهل الصرف الصحي ومصافي الأمطار والتي تكلفها مبالغ باهظة.

واعربت المعلمة أميرة حميد عن استيائها من ظاهرة سرقة أغطية المناهل، موضحة أن سارقوها هم أناس بلا ضمير.

وقالت حميد في حديث لـ"الرأي": إنها شاهدت رجلا ينزل من إحدى السيارات، ولدى نزوله انزلقت قدمه داخل أحد المناهل المكشوفة" المسروقة"، وهو ما تسبب في وقوعه وتعرضه للإغماء ساعات قصيرة.

وطالبت بلدية غزة بضرورة عمل لحام قوي لمصارف المياه، حتى لا يتمكن السارقين من العبث بأرواح المواطنين وحياتهم.

ظاهرة تفشت

م.أنور الجندي، منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة، أكد أن سرقة أغطية المناهل ظاهرة تفشت بالفترة الأخيرة خاصة أنها مصنوعة من الحديد الثقيل، حيث ازدادت بعد التصريح بدخول الحديد والمعادن من الجانب الإسرائيلي.

وقال الجندي في حديث لـ"الرأي":" خلال الشهرين الماضيين سُرق حوالى 50 مصفاة أمطار في منطقة الشيخ رضوان وشارع الثورة وشارع صلاح الدين ومناطق متفرقة بغزة".

ووفق ما ذكره فإن هذا يكلف البلدية تكاليف كبيرة، فتصنيع المصفاة الواحدة يكلف 100 دولار، موضحا أن المواطن الذي يسرق هذه المصفاة يقوم ببيعها للأشخاص الذين يعملون على جمع الحديد مقابل خمسة شواكل، أو يبيعها للمساكب التي تعيد تجديدها وبيعها مرة أخرى.

وحول دور البلدية في هذا الجانب، بيَن الجندي أن البلدية تواصلت مع مراكز الشرطة وأنها قدمت شكاوى في مركز شرطة التفاح وحي الدرج ومركز الزيتون، لافتا إلى أنهم وجدوا استجابة سريعة من مركزي التفاح والدرج، حيث تم ضبط عدد من المصافي وأغطية المناهل المسروقة في إحدى المساكب بغزة.

وتشكل سرقة الأغطية الخاصة بالمناهل ومصافي الأمطار، خطورة كبيرة على المواطنين باعتبارها حفرة كبيرة قد يسقط فيها المواطن أو تسبب له مشكلة صحية، كما أن نزع الأغطية يؤدي إلى تدفق مياه الأمطار المحملة بالرمال والمخلفات والنفايات إلى داخلها، وبالتالي انسدادها والتسبب بطفح المجاري وغرق الشوارع بالمياه مع بداية أي منخفض.

فقدان 100 مصفاة

أكد الجندي أن من يقومون بسرقة هذه المصافي هم أشخاص غير مسؤولين، حيث أن بيعها بثمن زهيد يكلف البلدية أموال كثيرة بإعادة شراء مصافي أمطار جديدة في المكان نفسه، مشيرا إلى أن البلدية شكلت لجنة لمتابعة هذا الموضوع، الى جانب التواصل مع الشرطة وجهاز المباحث للتفتيش في أماكن صنع الحديد والورش بغزة.

وخلال فترة الخمس شهور الماضية تم سرقة حوالي 100 مصفاة وغطاء منهل، وهو ما يستوجب من المواطنين مساندة البلدية في هذا الجانب للكشف عن العابثين بالأغطية.

وناشد منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي، كافة المواطنين وأي شخص يرى التعدي على الأغطية بضرورة تصوير السارقين والاتصال على البلدية على رقم 115، أو التواصل مع الشرطة من أجل ضبط السارقين.

كما طالب المواطنين بأهمية المحافظة على الأغطية الخاصة بمصافي الأمطار والمناهل، حتى لا تشكل خطرا على صحتهم، أو حدوث أي طفح لمياه الصرف الصحي عند حدوث أي منخفض.