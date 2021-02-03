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لجنة الانتخابات تبدأ باستقبال طلبات اعتماد المراقبين والصحفيين

03 شباط / فبراير 2021 10:54

رام الله - الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة المحلية والدولية، وبالتزامن بدأت باستقبال طلبات اعتماد الصحفيين المحليين والدوليين، لمراقبة وتغطية الانتخابات الفلسطينية 2021.

ودعت اللجنة، المؤسسات المحلية العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى تقديم طلبات الاعتماد لدى لجنة الانتخابات المركزية خلال الفترة ما بين 3 شباط وحتى 25 تموز 2021 للمراقبين المحليين.

كما وجهت دعوات مكتوبة للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في فلسطين لتقديم طلبات الاعتماد اعتبارا من اليوم ولغاية 29 تموز 2021، وذلك للحصول على بطاقات لمراقبيها تمكنهم من الدخول إلى مراكز التسجيل والاقتراع، لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر، دعت اللجنة كافة الصحفيين المحليين والدوليين الراغبين بالتغطية الصحفية للعملية الانتخابية، إلى تقديم طلبات الاعتماد لدى لجنة الانتخابات المركزية خلال الفترة 3 شباط ولغاية 15 أيار 2021، للحصول على بطاقات تمكنهم من الدخول إلى مراكز التسجيل والاقتراع، إضافة الى مقرات لجنة الانتخابات والحصول على الخدمات الإعلامية من اللجنة.

وأشارت اللجنة الى أنها تستقبل الطلب بشكل الكتروني من خلال موقع اللجنة الالكتروني www.elections.ps.

يذكر بأن عملية تسجيل الناخبين الميدانية وفق الجدول الزمني القانوني، ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري كأولى مراحل التحضير للانتخابات الفلسطينية 2021.

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