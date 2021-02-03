الحية: آن الأوان لرفع العقوبات عن غزة وإطلاق الحريات بالضفة

غزة – الرأي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إنه آن الأوان لرفع العقوبات عن قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة إطلاق الحريات في الضفة الغربية حتى تكون الانتخابات القادمة سلسة.

وأضاف الحية خلال لقاء إعلامي حول انتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، صباح الأربعاء: "إنهاء الانقسام حتى يكون كاملًا يحتاج إلى التوافق على أرضية معقولة في البرنامج السياسي المشترك، ولا بد أن ننطلق من قاعدة سياسية في تعريف العدو وكيفية أن نتعامل معه".

وتابع: "إذا ما اتفقنا على الحد الأدنى من البرنامج السياسي فإنه سيفتح الباب واسعًا أمام حالة توافق أكبر، ويجب أن تكون الأرضية مهيأة لتشكيل القوائم ودخول الفصائل للانتخابات".

وأشار الحية، إلى أن وثيقة الاتفاق الوطني 2006 وما توصلنا إليه في بيروت تشكل القاعدة المشتركة لما يمكن أن نصل إليه.

وأوضح أن حركة حماس تعمل على السيناريوهات كافة، وشكل مشاركتها في الانتخابات مرهون بما نتفق عليه في حوارات القاهرة.

وبين الحية، أنه يوجد خيارات متعددة لشكل مشاركة حماس بالانتخابات، لافتا إلى أن لدى حماس لجنة انتخابات مشكّلة من المكتب السياسي، وبها لجان من الضفة وغزة والخارج.

وقال: "لا يعقل أن يذهب شعبنا في الضفة والقدس للانتخابات وهو مكبل، ولا أحد وصيّ على شعبنا أو على صندوق الاقتراع، ويجب أن يكون شعبنا حرًا فيما ينتخب".

وأكد الحية على ضرورة إعادة تشكيل مؤسساتنا الوطنية بالانتخابات، التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، مضيفا: "نريد أن يذهب شعبنا للانتخابات وهو مرتاح، ولا أحد وصيّ على شعبنا أو على صندوق الاقتراع، ويجب أن يكون شعبنا حرًا فيما ينتخب".

وشدد على أنه لا بد أن يعاد تشكيل المحكمة الدستورية بروح أخوية وأن نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني منذ نشأتها، وشُكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها ومثار جدل.

ولفت الحية إلى أن صدور المرسوم الرئاسي هو أحد الضمانات الدولية، والضمان الحقيقي هو صدقنا مع الشعب، مؤكدا أنه غير لأحد أن يتراجع خطوة واحدة عن الانتخابات.