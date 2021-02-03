الاحتلال يصادق على هدم منزل الأسير محمد كبها من جنين

جنين- الرأي

صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا على هدم منزل الأسير محمد كبها(42 عاماً) من سكان قرية طرة في جنين، والمتهم بقتل مستوطنة إسرائيلية في غابة الريحان في ديسمبر الماضي، قرب جنين.

وطلب قاضي المحكمة العليا هدم الطابق الثالث فقط من المنزل والسماح ببقاء الطابق الثاني.

وكتبت القاضية: "تعيش في هذا الطابق زوجته وأطفاله الثلاثة الذين لم يكن لديهم بلا شك أي تورط في العملية".

وكان جيش الاحتلال أصدر قراراً في السادس من يناير الماضي، بالهدم، وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن جيش الاحتلال كان قد أهمل عائلة كبها فرصة لتقديم اعتراض على عملية الهدم التي ستطال، في حال تنفيذها، طابقين يقطن فيهما الأسير مع أُسرته، إلا أنه اليوم صادقت المحكمة على عملية هدم الطابق الثالث فقط.