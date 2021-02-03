ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا" بالنقب إلى "19" خلال ثلاثة أيام

رام الله- الرأي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال.

وأوضح النادي في بيان له، تلقت" الرأي" نسخة عنه، أن الأسرى المصابين هم من قسم (10) في سجن النقب، ما يرفع عدد المصابين في القسم ذاته منذ أول أمس الاثنين، إلى (19).

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل سجون الاحتلال ارتفع إلى 355، أعلاها في سجن "ريمون" ويليه سجني "جلبوع" و "النقب".

وأكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية، واستخدام الوباء أداة قمع وتنكيل.

ولفت، إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية للأسرى المصابين، مع استمرار الاحتلال في احتكار رواية الوباء، الأمر الذي يُضاعف من المخاطر على حياتهم، ويزيد من قلق عائلاتهم، خاصّة مع التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات المعنية في القضية في ظل انتشار الوباء.

يشار إلى أن عددًا من الأسرى الذين أُصيبوا بـ(كورونا) مؤخرًا، وتحديدًا في سجن "ريمون" واجهوا أوضاعًا قاسية جرّاء عزلهم في قسم (8) المخصص لعزل المصابين، دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وماطلت إدارة السجن في نقل عدد من الأسرى الذين كانوا بحاجة ماسة إلى المستشفى، وكان آخرهم الأسير خالد غيظان.

وجدد نادي الأسير، مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى.