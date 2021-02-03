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استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

03 شباط / فبراير 2021 01:54

استئصال ورم ليفي كبير في مستشفى الخدمة العامة بغزة
استئصال ورم ليفي كبير في مستشفى الخدمة العامة بغزة

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخدمة العامة برئاسة د. منذر غزال - استشاري النساء والولادة ورئيس قسم الولادة في المستشفى،  وبمساعده د. رائد السعودي وطبيب التخدير د. أحمد الداعور والحكيم زياد عبد الجواد وفريق العمليات بالمستشفى من إجراء عملية نوعية لسيدة تبلغ من العمر 47 عاماُ تعاني من وجود ورم ليفي كبير الحجم في الرحم.


وقال د. منذر غزال، إن المريضة حضرت إلى مستشفى الخدمة العامة وهي محولة من وكالة الغوث حسب الاتفاقية المبرمة لاستقبال جميع العمليات النسائية والولادات الطبيعية بمضاعفاتها للسيدات في منطقة غرب محافظة غزة، وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة للسيدة تبين وجود ورم ليفي كبير الحجم حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة.


وأوضح د غزال، أن العملية استغرقت مدة ساعة متواصلة تم خلالها استئصال ورم يزيد وزنها عن 3 كجم من رحم السيدة بشكل كامل وبحمد لله تم إجراء العملية بنجاح باهر مشيراً إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية من حيث حجم الورم وإمكانية استئصاله بدون أية مضاعفات.


وبدوره أشاد أ. عوني العكلوك مدير عام مستشفيات الخدمة العامة بهذا النجاح.


وأفاد أن مستشفيات الخدمة العامة تسعى دائما لتطوير أقسامها الطبية وتقديم أفضل خدمة ممكنة واوضح ان ما يميز مستشفيات الخدمة العامة عن باقي المستشفيات هو أنها تسعى دائما للتعاقد مع أفضل الأطباء والجراحين في قطاع غزة، إضافة أنها تلبي الاحتياج الحقيقي من الخدمات الطبية الغير متوفرة بوزارة الصحية.

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استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

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