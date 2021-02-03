الأشغال بغزة " تمضي بـمشروع الإعمار رغماً عن الحصار

غزة- الرأي-آلاء النمر

حققت وزارة الأشغال العامة والإسكان انجازات واسعة في عدد من مشاريع الإعمار أهمها إعادة ترميم مئات المنازل المدمرة، فقد بلغ إجمالي عدد المنازل التي أشرفت الوزارة على إعادة إعمار ها عشرة آلاف وحدة سكنية بشكل كامل رغم ما يعانيه قطاع غزة من حصار فرض عليه منذ 14 عام.

وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أكد أن وزارته أنهت إعادة إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية بشكل كامل من أضرار العدوان الإسرائيلي لعام 2014، ويتبقى 2000 وحدة سكنية تنتظر إعادة إعمار لم يتوفر لها منح إعمار جديد.

وشدد سرحان أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى إلى تعميق المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحصار الجائر الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عاما والذي يعد أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم.

ولفت على أن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فاقمت الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وأتت على ما تبقى من البنية التحتية لقطاع غزة ومؤسساته، إذ دأب الاحتلال على باستخدام القوة المفرطة واستهدفت طائراته الحربية منازل المدنيين الآمنين الأمر الذي أدى الى قتل وتشريد المدنيين والأبرياء وتدمير مقدرات أبناء شعبنا وهدم عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال وتدمير العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب للبنية التحتية في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضح م. سرحان أن الوزارة تبذل جهد كبير في الحصول على منح إعمار جديدة، معبرا عن تفاؤله هذا العام أن تصل منح إعمار جديدة والبدء الفوري بالإعمار.

وشدد أن الوزارة بحاجة لمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لإتمام إعمار باقي الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي لعام 2014.

وأشار أن كافة منح الإعمار يتم ترشيح أسماء المواطنين للمانح ويتم دفع المبالغ المالية للمواطن المتضرر بصورة مباشرة، منوهاً أن وزارته تعمل على مدار الساعة للتخفيف من معاناتهم ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.

ثقة المانحين

وأفاد سرحان بأن الوزارة أشرفت على عملية إعادة إعمار القطاع واكتسبت سياساتها الشفافة ثقة المانحين والجهات المنفذة على حد سواء؛ فأصبحت هي الجهة الراعية لجهود إعادة الإعمار كافة بالقطاع، مُؤكداً أنّه تم الانتهاء من إعادة إعمار ما يزيد عن (10,000) وحدة سكنية تمثل 83% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء الاعتداءات الصهيونية المختلفة (عدوان 2014 وما قبله وما بعده).

وقال :" نسبة الإنجاز في برنامج الأضرار الجزئية بلغت 58%، ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 93.7 مليون دولار لعدد 75,202 حالة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تتابع مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع، والتي تضم عدد (7) مشاريع بقيمة 16.2 مليون يورو، وتم الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع بإجمالي 8.22 مليون يورو، تشمل 75 وحدة سكنية، بالإضافة لترميم 4 عمارات متضررة.

كما أوضح سرحان أنّ الوزارة تشرف حالياً على مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية بحي الندى بإجمالي 3.348 مليون يورو، وتم التجهيز للبدء في تنفيذ مشروع البرج الإيطالي بقيمة 3.275 مليون يورو.