للمرة الثانية خلال أسبوع... هدم خربة حمصة بالأغوار المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وأجبرت عشرات العائلات على مغادرة المكان.

وداهمت قوات الاحتلال معززة بعناصر الوحدات الخاصة الخربة صباحا، وأغلقت كل المنافذ المؤدية إليها، وحصرت الخربة ومنعت الدخول إليها، وقامت العناصر تفكيك الخيام وهدم المساكن، علما أن قوات الاحتلال فككت خيام المواطنين واستولت عليها الأسبوع الماضي.

وهدم جيش الاحتلال نحو 40 مسكنا، وحظيرة مسقوفة لتربية المواشي مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في منطقة حمصة البقيعة شرق محافظة طوباس، وذلك في إطار حملة الضغط التي تمارسها قوات الاحتلال على السكان لترحيلهم بذريعة أن أراضيهم تعد "مناطق تدريب عسكري".

عرب 48.