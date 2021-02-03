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رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

03 شباط / فبراير 2021 03:17

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الاربعاء 3-2-2021 عن تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار رسميًا.

وأوضحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ 100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أسماء جديدة في الدفعة الحالية للمنحة القطرية المقرر صرفها، معربةً عن أملها خلال الدفعة القادمة تغير في قوائم الأسماء واختيار أسر جديدة واختيار الأسماء الجديدة هو قرار تأخذه اللجنة المخصصة لصرف المنحة القطرية والفقر هو معيارنا في اختيار الحالات.

و لفحص أسماء المستفيدين اضغط هنا.

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