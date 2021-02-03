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لمدة أسبوع... الاحتلال يؤجل البت في قضية الأسير مسالمة

03 شباط / فبراير 2021 04:39

الاحتلال يؤجل البت في قضية الأسير مسالمة
الاحتلال يؤجل البت في قضية الأسير مسالمة

الداخل المحتل-الرأي:

أجلت محكمة الاحتلال في بئر السبع، اليوم الأربعاء، البت في الاستئناف المقدم في قضية الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة، على القرار القاضي برفض الإفراج المبكر عنه، لمدة أسبوع، وطلبت من النيابة (نيابة الاحتلال) خلال هذه المدة إعطاء تفسيرات حول أسباب رفضها.

وكانت محكمة عُقدت اليوم للأسير مسالمة، وهي المحكمة الثانية التي تُعقد له مؤخرًا، ورفضت لجنة الإفراجات قبل نحو أسبوع الإفراج عنه، وصادقت لاحقًا المحكمة المركزية على القرار، رغم وضعه الصحي الحرج.

وأكد نادي الأسير أن مسالمة المُحتجز في مستشفى "سوروكا" يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يُشار إلى أن الأسير مسالمة تعرض لمماطلة وإهمال طبي متعمد قبل نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، ليتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) وأن المرض في مرحلة متقدمة.

والأسير حسين مسالمة من بيت لحم، معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن 20 عامًا.

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