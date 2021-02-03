اتحاد نقابات العمال يُوضح ملف التأمين الصحي

غزة – الرأي:

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، توضيحًا حول رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل.

وقال في بيانه "بعد تواصل تم بين وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، جرى خلاله تأكيد الوزارة على استمرار الاتفاقية السابقة مع النقابات وعدم رفع رسوم التأمين الصحي لأصحاب الدخل المحدود".

وتقدم الاتحاد العام بالشكر إلى وكيل وزارة الصحة على تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها شريحة العمال، وتأكيده أن الاتفاقية السابقة سارية المفعول، وبأنه لن يتم المس بأصحاب الدخل المحدود.

وأكد الاتحاد أن الاتفاقية سارية المفعول وأن العمال يمكنهم الحصول على التأمين الصحي، داعيًا للمزيد من الخطوات التخفيفية عن العمال البواسل في هذه الفترات الصعبة.