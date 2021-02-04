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الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة

04 شباط / فبراير 2021 08:02

جنين-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أحد عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة رام الله واعتقلت المواطن غسان عزام من منزله في حي أم الشرايط، كما تم اعتقال الشاب إسلام الطويل من مدينة البيرة المجاورة، فيما اعتقل الشاب عدي زهران من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله والشاب عدي ربيع من قرية المزرعة الغربية شمالا.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحم الجنود منازل المواطنين واعتقلوا ثلاثة شبان، وهم: فارس زرينة ومحمد الكرد ومالك زبون.

أما في مدينة جنين، فاعتقل الجنود الشابين خالد فشافشة ومعين حمامرة من بلدة جبع جنوبا وأصيب شاب خلال المواجهات في البلدة، كما تم اعتقال الشقيقين إبراهيم وعمر حماد من حي الهدف في جنين، واقتحم الجنود منزل الأسيرين بسام وبلال ذياب في بلدة كفر راعي القريبة.

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