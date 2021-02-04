أسعار العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 شباط / فبراير 2021 08:15
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:
دولار: 3.30
دينار: 4.65
يورو: 3.96
استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة
08:52كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D
08:51أضرار شرب الشاى الأخضر على معدة فارغة منها الغثيان والإمساك
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08:41بالصور| مقهى بيت الشجرة الفلسطيني بمدينة نابلس
08:37استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير
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