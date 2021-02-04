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أسعار العملات مقابل الشيقل

04 شباط / فبراير 2021 08:15

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:

دولار: 3.30

دينار: 4.65

يورو: 3.96

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