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بالصور| مقهى بيت الشجرة الفلسطيني بمدينة نابلس

04 شباط / فبراير 2021 08:41

مقهى بيت الشجرة الفلسطيني بمدينة نابلس
مقهى بيت الشجرة الفلسطيني بمدينة نابلس

بتصميم خارجي على شكل شجرة وجدران تشبه الفروع يأمل مقهى "بيت الشجرة" الفلسطيني بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في جعل رواده يعيشون إحساس الطبيعة في وقت تشهد فيه السياحة الداخلية بالمدينة انخفاضا بسبب القيود الإسرائيلية وجائحة فيروس كورونا.

من رحم المعاناة والحرمان الذين فرضهما كيان الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من نشره قواعده العسكرية ونقاط تفتيشه وفرضه قيودا على حركة الفلسطينيين.. لكن إرادتهم وإبداعهم لم يتوقف أو يتراجع، وليس آخره هذا المقهى الذي يعد لوحة فنية تراثية تدمج بين الخيال والتراث.

وشيد مقهى "بيت الشجرة" في قلب البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية بين حارتي الغرب والياسمينة، أما الهدف من إنشائه فهو فضلا عن تنشيط السياحة الداخلية تجسيد الخيال على أرض الواقع والاعتزاز بالتراث داخل البلدة القديمة، متحديا الاحتلال وإجراءاته وقيوده التي يفرضها على الفلسطينيين خاصة حيال منعهم من زيارة المنتجعات الطبيعية.

افتتاح هذا المقهى الذي استغرق العمل بتجهيزه وإتمامه بدقة عالية لأكثر من خمسة أشهر يأتي بعد أقل من شهرين على اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني موقع سبسطية الأثري شمال مدينة نابلس وتحويل معالمه إلى مكان تجول فيه قطعان مستوطنينه وتؤدي طقوسها التلمودية، هذا فضلا عن فرض الاحتلال طوقا عسكريا في محيط الموقع الأثري لتأمين اقتحام المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى موقعهم الأثري.

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