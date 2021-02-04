وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| مقهى بيت الشجرة الفلسطيني بمدينة نابلس وكالة الرأي الفلسطينية استئناف العمل بمعبر رفح باليوم الرابع والأخير وكالة الرأي الفلسطينية "طاعون العناكب" يجتاح المنازل الأسترالية.. وأمل وحيد للنجاة وكالة الرأي الفلسطينية حل لغز عمره 4 آلاف عام يتعلق بمخلوقات منقرضة "استثنائية" وكالة الرأي الفلسطينية بروتين جديد يعمل كمخادع لتحييد فيروس كورونا في الكلى البشرية! وكالة الرأي الفلسطينية إيلون ماسك يكشف عن خططه لنقل البشر إلى المريخ بحلول عام 2026 وكالة الرأي الفلسطينية انفجار صاروخ "سبايس إكس" أثناء محاولته الهبوط خلال اختباره وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية كأس المانيا: باير ليفركوزن يخرج امام فريق من الدرجة الرابعة وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون في الدوري الإنكليزي
أخبار » الأسرة و المجتمع

كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D

04 شباط / فبراير 2021 08:52

كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D
كشف أعراض غير متوقعة لنقص فيتامين D

نشرت الصيدلانية الأمريكية سوزي كوهين على موقعها الشخصي، قائمة بأعراض غير متوقعة عن نقص مستوى فيتامين D في الجسم.

وهذه الأعراض هي: حب الشباب، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع مستوى ضغط الدم، الميل للبكاء، القولون العصبي، انتفاخ البطن، التهاب القرنية والملتحمة الجاف، آلام في الجسم، ضعف العضلات، ضعف الوظائف الادراكية، الاعتلال العصبي، التنكس البقعي، تفاقم أمراض المناعة الذاتية، الشخير، الحساسية، الحزاز الأحمر المسطح.

وتدعو الصيدلانية المرضى عند مراجعتهم للطبيب، بكشف الأعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.

وتقول، "يجب أن يعرف الأطباء جميع الأعراض التي يعاني منها المريض وبصورة مفصلة، لكي يحدد ما إذا كانت مرتبطة فيما بينها. لأن هذا يضمن التشخيص والعلاج الصحيح. و ليس في كشف الأعراض بالتفصيل أي حرج. لأن الطبيب قد يلاحظ ويكتشف وجود نقص في مستوى فيتامين D، وعلى ضوء ذلك ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء".

وتضيف كوهين، الأعراض التالية: ارتفاع مستوى السكر في الدم،  وكذلك الطفح الجلدي المتكرر، وضعف الانتصاب، ومشكلات في الجهاز البولي وقشرة الرأس ونوبات الحزن، إلى قائمة أعراض نقص فيتامين D أيضا.

وتنصح كوهين، لرفع مستوى فيتامين D، بتناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

استئصال ورم يزن 3 كيلو غرام في مستشفى الخدمة العامة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟