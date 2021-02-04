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هنية يعزي بوفاة البروفيسور عبد الستار قاسم

04 شباط / فبراير 2021 09:41

البروفيسور الراحل عبد الستار قاسم
البروفيسور الراحل عبد الستار قاسم

الدوحة – الرأي:

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واجب العزاء لعائلة الراحل البروفيسور عبد الستار قاسم، والذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهاتف هنية عائلة المرحوم قاسم مقدما أحر التعازي لذوي الفقيد، مشيرًا إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت أحد أعمدة العلوم السياسية في فلسطين، ورجلًا من رجالات العمل السياسي والوطني.

وأشاد هنية بمناقب الشهيد قاسم ومواقفه السياسية والوطنية في سبيل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم خيار المقاومة في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

واستذكر رئيس حركة حماس مواقف الفقيد قاسم المشرفة والشجاعة في رفض الاتفاقات التي تستهدف حقوق الفلسطينيين خاصة اتفاق أوسلو، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

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