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الصحة برام الله: 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك تصل اليوم

04 شباط / فبراير 2021 09:50

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس عن موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين.

 وأوضحت الوزارة، أن 10 آلاف جرعة جديدة من لقاح سبوتنيك الروسي، ستصل إلى الوزارة اليوم، مبينة أن بالرغم من البدء بتوفير لقاح كوفيد-19، يجب على الجميع الاستمرار باتباع الاجراءات الوقائية حتى يتم تطعيم الجميع.

وواصلت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في عدد من محافظات الوطن، حيث بدأت بها أمس الثلاثاء، في مستشفى هوغوتشافيز في ترمسعيا، برام الله.

وقالت إن بروتوكول التطعيم يقضي بتطعيم الكوادر من حيث الأولوية حسب درجة احتكاكها بالمرضى ومدى خطورة تعرضهم للعدوى، بدءاً بكوادر العناية المكثفة في مراكز علاج كوفيد -19 وصولاً لكافة الطواقم الصحيَّة.

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