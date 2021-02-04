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تعافي 275 حالة

حالة وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

04 شباط / فبراير 2021 09:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1873 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 275 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52048 إصابة بينها 4062 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47459 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 527 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 44.

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