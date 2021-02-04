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توقعات باعتماد 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي للانتخابات

04 شباط / فبراير 2021 01:17

رام الله - الرأي:

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله "من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي للانتخابات، و5 آلاف صحفي محلي ودولي لتغطية العملية الانتخابية.

وأضاف، أن لجنة الانتخابات بدأت بعملية اعتماد المراقبين والصحفيين، وقامت بمراسلة عشرات المؤسسات العاملة في مجال الانتخابات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية/ لتقديم طلبات لاعتمادهم كهيئات رقابة محلية.

وأوضح، اليوم الخميس، أن 16 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، مشيرا إلى سلسلة من الأنشطة التوعوية التي نظمت في محافظات الضفة وقطاع غزة، لتوعية المواطن على أهمية الانتخابات، وكيفية التسجيل لها، باعتبار عملية التسجيل شرطا أساسيا للمواطن كي يتمكن من الترشح والتصويت.

وفيما يتعلق بمن يحق له الاقتراع، قال طعم الله "إن أي مواطن مقيم في الأراضي الفلسطينية ولا يحمل أوراق ثبوتية فلسطينية يجب عليه التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لإثبات الشخصية، وبموجب إثبات الشخصية يمكنه التسجيل ضمن سجلات الانتخابات".

وبالنسبة للمقيمين من الضفة في غزة والعكس، قال طعم الله، إن عليهم الحضور إلى مكاتب وزارة الداخلية في المحافظات، لتوفير وثيقة اثبات شخصية لهم.

وبين طعم الله أنه سيتم إرسال مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الاحد المقبل، وسيعقد مؤتمر صحفي بالخصوص، سيتم فيه طرح موضوع الحريات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بالحريات.

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