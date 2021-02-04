"العبادلة": سيتم سحب ١٦ ألف عينة لفحص الأجسام المناعية

غزة- الرأي

قال مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى د. رامي العبادلة ، إن الوزارة تنفذ حملة فحص الأجسام المناعية والتي تشمل سحب عينات بمعدل 3000 عينة اسبوعياً من كل محافظة.

وأوضح العبادلة، أن "إجمالي العينات التي سيتم جمعها خلال الحملة يترواح ما بين "12 إلى 16" ألف عينة من كافة محافظات القطاع، وسيكون التقييم وفق نظام إحصائي لتقدير النسبة الاحصائية الفعلية داخل كل محافظة، مشيرا أن فريقه يعمل على دراسة لتقييم الوضع الوبائي في كافة محافظات قطاع غزة عن طريق فحص الدم لقياس الأجسام المناعية.

وبيّن أن الهدف من حملة فحص الأجسام المناعية "هو تحديد عدد الإصابات التي حدثت في قطاع غزة"، لافتا ان الفئات التي تشملها الحملة تقسم إلى ثلاثة فئات وهي من "10-18سنة، و19-50 سنة، ومن 50 فما فوق من السيدات والرجال وحجم العائلات الكبيرة والصغيرة.

ونوه العبادلة إلى أن الدراسة الحالية تفيد بمعرفة وتنبؤ الحالات المتوقع اصابتها والحالات التي تحتاج لعناية مركزة ومعرفة مدى الاحتياج للتطعيمات في حال دخول موجات وبائية أخرى.

من جهته أكد عضو وحدة السلامة ومكافحة العدوى د. أحمد الشريف، أنه يجرى سحب عينات من كافة محافظات قطاع غزة تصل من 1000إلى 1500 عينة من كل محافظة بشكل يومي".

وأضاف الشريف بأن هناك تعاونا بين فرق التقصي والسكان في قطاع غزة من خلال الاستجابة السريعة لإجراءات سحب العينات لعمل الدراسة، لافتا أن سحب العينات يساعد على قياس المناعة داخل الجسم، والفحص يشمل المجتمع وليس الفرد للوصول لنسب تقديرية أكثر دقة.