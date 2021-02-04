وزارة الأسرى تحتفى بكتاب "عقد فى جفن الردى " للمبعد محمود عزام

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، صباح اليوم الخميس، حفل إشهار كتاب "عقد فى جفن الردى " للأسير المحرر والمبعد إلى غزة محمود سعيد عزام "أبو عادل"، وذلك فى مقر الوزارة بحضور ا. فرج الغول النائب في المجلس التشريعي وزير الأسرى الأسبق وعدد من قادة الفصائل والكتاب والمؤسسات والشخصيات المعنية بالثقافة والأدب وقضية الأسرى.

وقال بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين:" رغم الألم إلا أن أسرانا عودونا أن يكونوا منتصرين من داخل زنازينهم وحتى بعد تحررهم وخروجهم من سجون الاحتلال، فهم يتفننون فى صناعة الحياة داخل وخارج الأسر، ما يدلل على أن الأسير لديه قدرة عالية في الكتابة والإبداع رغم عتمة السجن وظلم السجان"، واصفا الكتابات التى تخرج من الأسرى والأسرى المحررين بالشيقة والتى تستحق ان تنقل لكل الأجيال.

وأكد أن الأسير المحرر محمود عزام مؤلف هذا الكتاب، طاف بنا في تحد ومقاومة من نوع آخر وبمذاق خاص، قد تجرع من السجان علقمه، ووصل في جسد الأسير الصامد المحتسب ترياق حياة، وإكسير صمود وانتصار، مشيرا بأن قضية الأسرى من أنبل القضايا التى يمكن أن نجتمع ونعمل من أجلها، وحريتهم أمانة فى أعانقنا لذلك يجب العمل بشتى الوسائل من أجل الكتابة وايصال معاناتهم الى أحرار العالم.

من جهته، أشاد النائب فى المجلس التشريعي محمد فرج الغول، في كلمة له، بالأسير االمحرر ومؤلف هذا الكتاب محمود عزام، واستذكر أبرز إنجازاته وجهاده بالبندقية والكلمة، وشدد على أنه "بالرغم من تحرر مؤلف الكتاب من داخل سجون الاحتلال، إلا أنه لم يتوقف عن الوقوف بجانب شعبه، لذلك قام بتأليف هذا الكتاب الذي يوضح معاناة الأسرى ويفضح جرائم الاحتلال ويؤصل الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل.

بدوره، شكر محمود عزام وزارة الأسرى والمحررين على اشرافها على هذا الكتاب والعمل على طباعته، وتحدث عن مضمون وفكرة الكتاب، والذي يصف فيه مراحل حياته ومقاومته وجهاده من الخارج مرورأ بأرض فلسطين حتى أسره ودخوله معاناة جديدة داخل الأسر على مدار 12 عامأ، ويفضح من خلاله جرائم الاحتلال التى ترتكب يوميأ بحق الأسرى ووسائل التعذيب من بداية التحقيق حتى أخر يوم للأسير داخل سجنه مشيرا بأن اسم الكتاب (عقد فى جفن الردى)، يقصد بها فترة سجنه والتى استمرت عقد من الزمن داخل سجون الاحتلال دون تهمة ولا محاكمة ولا حتى تحت بند الاعتقال الادارى الذي يعتبر جريمة بحد ذاته.

وأضاف عزام أنه قد تفرد بكتاباته ليقف بجانب قضايا ومعاناة الأسرى وذويهم، وبأنه ومن خلال اصدار كتاب عقد فى جفن الردى اراد مواصلة جهاده من خارج سجنه وليبين للعالم بأن الأسيروالأسير المحرر الفلسطيني يستطيع من خلال قلمه ايصال معاناته ومعاناة الأسرى للعالم الحر.

ومن جهته أوضح الناقد الأدبي د. عبد الفتاح أبو زايدة أن هذا الكتاب جمع بين الثقافة والتاريخ والأدب، وانضم إلى فن السيرة والذي تحدث فيها الكاتب عن ذاته حديثاً تاريخياً تدريجياً من خلال تجربته المريرة داخل الأسر، مشيراً أن هذا الكتاب تعددت به صور البطولة وصور القيم اللإنساتنية والتى تجلت بذوى الأسرى عند زيارتهم أبنائهم فى سجون الاحتلال

وأضاف، استطاع المؤلف بمهارته أن يوصف لنا المكان الذى عانى فيه واستطعنا أن نشتم رائحة المكان الذى إحتوى الأسرى وكان موثق توثيقاً دقيقاً حيث توزع أسلوب هذا الكتاب بين الحكايات البسيطة وبين القصة والسرد الروائى والحديث الواقعى فى الرواية وفن السياق.