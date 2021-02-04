مطالبة بإنقاذ الأسرى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المصابين بمرض السرطان في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المركز، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق 4 فبراير/شباط من كل عام، إلى إلزام سلطات الاحتلال بالعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية، وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وحذّر مديره رأفت حمدونة، من الخطر المحدق بمرضى السرطان في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 11 أسيرًا وفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأشار "حمدونة" إلى أنّ قضية الأسير حسين مسالمة مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، والمُحتجز في مستشفى "سوروكا" ويواجه وضعًا صحيًا حرجًا، منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لافتًا إلى أنّ محكمة الاحتلال تماطل بالإفراج المبكر عن الأسير المريض رغم وضعه الصحي الحرج.