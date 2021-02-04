"نتنياهو" يُلغي زيارته للإمارات والبحرين للمرة الثالثة

فلسطين المحتلة - الرأي

ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اليوم الخميس، 4 فبراير 2021، زيارته التي كانت مقرّرة إلى الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي.

وأرجع مكتب "نتنياهو" إلغاء الزيارة إلى إغلاق المجال الجوي إثر استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشّي فيروس "كورونا" لدى الاحتلال.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر حكوميّة تقديراتها أن "نتنياهو" أرجأ الزيارة بسبب الخشية من انتقادات شعبيّة من أن الإسرائيليين الذين بقوا في الخارج بسبب الإغلاق لا يمكنهم العودة.

والأسبوع الماضي، اختصر "نتنياهو" زيارته من 3 أيام كان مقرّرًا أن يزور فيها أبو ظبي ودبي والمنامة، إلى 3 ساعات فقط، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد.

وسبق أن أجّل "نتنياهو" زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

ففي نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بطلب من البحرين.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقع الاحتلال اتفاقيات تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.