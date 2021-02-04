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الاحتلال يوجه لائحة اتهام للأسير "كبها" حول مقتل مستوطنة

04 شباط / فبراير 2021 04:09

الاحتلال هدم منزل الأسير في وقت سابق
الاحتلال هدم منزل الأسير في وقت سابق

فلسطين المحتلة - الرأي

قدمت النيابة العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، لائحة اتهام بحق الأسير محمد كبها (40عاماً)، من قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واتهم الاحتلال "كبها" بقتل المستوطنة "إستير هورغين" من مستوطنة "تل منشيه"، في غابة أم الريحان، بداية الشهر الماضي، زاعماً أنه أعاد تمثيل العملية.

وجاء في لائحة الاتهام التي قُدمت إلى محكمة عسكرية في الضفة الغربية تابعة لجيش الاحتلال، أن الأسير نفذ عمليته انتقاماً لوفاة الأسير كمال أبو وعر.

وأضافت أن "كبها" درس إمكانية تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، إلا أنه تراجع عن ذلك، حيث راقب غابة أم الريحان، وقرر تنفيذ عملية ضد مستوطنين.

وزعمت اللائحة أن الأسير طارد "هورغن" بعد ملاحظتها تمشي في أحد الطرق، وألقى عليها حجارة كانت على جانب الطريق، ثم ضربها أكثر من مرة بحجر على رأسها".

وادعت أنه في مساء اليوم نفسه، قال لصديق له إنه قتل امرأة يهودية بحجر انتقاماً لوفاة صديقه الأسير، مبينة أنه أسير سابق وقد سُجن عدة مرات، إثر اتهامه بأنشطة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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