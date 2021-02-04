حماس تبحث مع الخارجية الروسية الانتخابات وملفات أخرى

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت حركة حماس الخميس، أن وفداً قيادياً منها بحث آخر تطورات الحالة الفلسطينية مع نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف" في العاصمة موسكو.

وذكرت الحركة في بيان لها، أن وفدها ضم رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، إضافة إلى ممثلها لدى موسكو.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت: "وضع وفد الحركة السيد بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وموقف الحركة التفصيلي من القضايا ذات العلاقة".

وأشارت إلى أنه تم طرح استعدادات الحركة لإنجاح العملية الديمقراطية، والتأكيد أن المساهمة الروسية في دعم جميع مراحل الانتخابات الفلسطينية أمر مُقدّر لدى الحركة وعموم الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان حماس أن "بوغدانوف" قد رحب بوفدها، وأكد الموقف الروسي الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أكد المسؤول الروسي حرص بلاده على استعادة الوحدة الفلسطينية، وتأكيده أن روسيا مستعدة دومًا لتقديم كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، باعتباره عاملًا مهمًا في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وتابع "في ختام اللقاء، عبّر وفد الحركة عن تقديره لموقف روسيا الاتحادية الداعم والمهم في المحافل الدولية، وتأكيد الاستمرار في التنسيق المشترك".