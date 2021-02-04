حكومة الاحتلال تلوح بتمديد إغلاق "كورونا" وتواصل التطعيم

فلسطين المحتلة - الرأي

لوح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، برغبته في تمديد الإغلاق الخاص بجائحة "كورونا" لمدة أسبوعين أضافيين.

وقال "نتنياهو" في مستهل اجتماع حكومته مساء اليوم الخميس: "إن ثمة حاجة إلى أسبوعين آخرين من أجل استكمال تطعيم الذين فوق سن 50 عاماً".

وأضاف "الطفرة منتشرة في العالم كله وفي إسرائيل أيضا تنتشر الطفرة البريطانية، وانتشار الفيروس في البلاد مرتفع جداً، ويوجد انخفاض معتدل بالمرضى في حالة خطيرة".

وأشار إلى أن الازدحام في المستشفيات الإسرائيلية كبير جداً، مبيناً أنهم بدأوا بتطعيم من تفوق أعمارهم سن 16عاماً، و70% من الوفيات فوق سن 50 عاماً.

بدوره، اعترض وزير الجيش الاسرائيلي، "بيني غانتس"، قائلاً: "إن أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم لا ينبغي أن يحتجزوا الذين تلقوا التطعيم كرهائن، وينبغي تخفيف الإغلاق بحذر".

يذكر أن اجتماع الحكومة الاسرائيلية قد تأجل أمس إلى اليوم، ويفترض أن يناقش خطة الخروج من الإغلاق، الذي مددته الحكومة من يوم الأحد الماضي، إلى صباح غدٍ الجمعة.