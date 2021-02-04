دويك: التسجيل للانتخابات أمانة وحق لا يجوز التخلي عنه

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك أن التسجيل للانتخابات أمانة لا يجوز التخلي عنها.



وقال دويك:" أشجع كل الناس على الانخراط في العملية الانتخابية وعلى كل مواطن أن يأخذ دوره ويبادر بالتسجيل لأنه حق للجميع".

ووجه رئيس التشريعي رسالة إلى الشباب بالمشاركة والتسجيل وحمل هذه الأمانة من أجل المساهمة في التغيير.

ونبه دويك إلى أن العائلات قد تأخذ دوراً في دفع أبنائها للعملية الانتخابية وتوعيتهم بأهميتها.

ودعا إلى أخذ العبر والعظة والاستماع الى الناس وأن تكون الانتخابات بعيدة عن سيف الرقيب لكي تكون نزيهة.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن 423 ألف مواطن في محافظة الخليل يحق لهم التصويت سجل منهم 311 ألف نسبة 73% حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتعد الخليل كبرى محافظات الوطن من حيث عدد السكان بنحو 782 ألف نسمة، لكنها الأقل في نسبة التسجيل للانتخابات، بعد القدس المحتلة، وفق سجلات اللجنة المركزية للانتخابات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم ارتفاع نسبة أصحاب حق التسجيل الذين سجلوا بالفعل للانتخابات الفلسطينية 2021، لتبلغ 82.19%.

وبينت اللجنة أن عدد المسجلين للانتخابات بلغ 2.3 مليون مواطن ومواطنة من مجموع أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.

يذكر أن عملية التسجيل الالكتروني متاحة للجمهور من خلال موقع اللجنة الالكتروني (www.elections.ps)، وبإمكان أي مواطن أو مواطنة بلغ 17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه الكترونياً قبل نهاية فترة التسجيل مساء السادس عشر من الشهر الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات، أطلقت خدمة خط مجاني للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021، عبر الرقم (1800300400) الذي يستقبل المكالمات يوميا من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 9 مساءً، من جميع شبكات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والمحمولة.

وأطلقت اللجنة سابقاً خدمة رقم الاستعلام الوطني المختصر (#600*) والذي يساعد المواطنين لمعرفة مكان الاقتراع الخاص بكلٍ منهم.

كما يمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستعلام عن بياناتهم والتسجيل للانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية www.elections.ps.