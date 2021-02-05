الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائماً وباردا وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.