نقل أسير مصاب بكورونا إلى المستشفى بعد تدهور حالته

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد نادي الأسير مساء اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير المقدسي أيمن سدر (54 عامًا) من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء تراجع طرأ على وضعه الصحي بسبب مضاعفات إصابته بفايروس (كورونا).

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير سدر نُقل مؤخرًا من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا"؛ ورغم حاجته المّاسة بأن يكون في المستشفى وتحت إشراف طبي حثيث، إلا أنها قامت بنقله إلى سجن "عيادة الرملة"، الذي يفتقر لأدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت النادي، إلى أن الأسير سدر واحد من بين عشرات الأسرى الذين أُصيبوا بـ(كورونا) في سجن "ريمون" منذ 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وما يزال عددًا منهم يعانون من مضاعفات الإصابة.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سدر وكافة رفاقه الأسرى.

من الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول عدوى (كورونا) إلى أقسام الأسرى، وكذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسرى المصابين، ومماطلتها في نقلهم إلى المستشفيات، كما جرى مع الأسير سدر، والأسير خالد غيظان.