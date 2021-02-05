استشهاد شاب برصاص المستوطنين غرب رام الله المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.

وقال رئيس مجلس قروي "راس كركر" "راضي أبو فخيدة"، إن قوات الاحتلال أبلغت والده باستشهاد نجله خالد، واحتجزت جثمان الشهيد، واقتحمت المنطقة واقتادت والده ماهر نوفل، وشقيقه محمد لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد نوفل كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرًا، وأقيمت عليه مستوطنة "سديه أفرايم"، وتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد يعمل موظفًا في وزارة المالية، وهو متزوج ولديه ولد (4 أعوام).